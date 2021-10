Regierungskrise: Grüner Poker um Koalition – aber Kurz will nicht gehen

Kurz ist damit in seiner Position gestärkt – und dieses Selbstbewusstsein sah man ihm auch an, als er am Donnerstag um 16 Uhr über den Ballhausplatz in die Hofburg marschierte, um Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Gespräch zu treffen.

Den wartenden Journalisten erklärte er, dass er sich ungerecht behandelt fühle. Es werde ihm etwas Falsches vorgeworfen, und er werde alles tun, um diese Vorwürfe zu entkräften. Es sei wichtig, dass die Justiz ermittelt – „unabhängig und fair“. Kurz erinnerte daran, dass die Unschuldsvermutung für alle gilt – Politiker wie Privatpersonen.

Zur Zukunft der Koalition sagte Kurz: „Für uns ist klar: Wir sind zwei Mal erfolgreich gewählt worden. Wir stehen zu dieser Regierung und zu dem, was wir uns mit den Grünen vorgenommen haben. Wenn die Grünen diese Zusammenarbeit nicht fortsetzen wollen und sich andere Mehrheiten im Parlament suchen wollen, dann ist das zu akzeptieren.“