Regieren ohne Kurz: Was sich gerade zwischen Hofburg und Parteien abspielt

Die einen werden jubeln, die anderen werden es bedauern - klar scheint, die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz geht wohl dem Ende zu. Die Vorwürfe wiegen zu schwer: Steuergeldmissbrauch, um sich mit gekauften Berichten an die Macht schreiben zu lassen. Verdacht auf Bestechlichkeit und Untreue im engen Umfeld des Kanzlers, Kurz selbst unter Verdacht der Beitragstäterschaft, des "Anstiftens". Das geht sich für einen Regierungschef in einer entwickelten Demokratie wie Österreich nicht aus.

Was passiert nun gerade? Was sind die möglichen politischen Szenarien? Was sind die verfassungsrechtlich möglichen Auswege?