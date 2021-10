Ist Türkis-Grün noch zu retten? Wer auf Kurz folgen könnte

Hinter den Kulissen wurde heftig spekuliert: Bleibt Sebastian Kurz (ÖVP) an der Spitze, "wird es mit der Koalition sehr, sehr schwierig", hört der KURIER aus grünen Kreisen. Die Grünen glauben derzeit nicht, dass Kurz die Vorwürfe glaubhaft entkräften kann – insbesondere die Scheinrechnungen im Finanzministerium irritieren.

Die Grünen würden aber eine Regierungsumbildung akzeptieren. Heißt: Kurz und seine Vertrauten müssten gehen. An ihre Stelle könnten Vertreter der "schwarzen" ÖVP treten. Im Gespräch als Ersatzmann im Kanzleramt soll Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer sein.

Bereits im Juni wurde in der ÖVP über Haslauer als mögliche Alternative zu kurz nachgedacht - der KURIER berichtete. Der 65-Jährige könnte, so das Kalkül, als Elder Statesman die Lage beruhigen und die Koalition mit den Grünen fortführen. Haslauers Nachfolge in Salzburg ist mit Landesrat Stefan Schnöll bereits auf Schiene.