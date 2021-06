Keiner will wählen, aber Pläne für den Ernstfall werden geschmiedet

Schauplatz ÖVP. Dort hofft man natürlich, dass das Ärgste an Affären überstanden ist, und dass sich die Lage mit dem Ende des U-Ausschusses und dem Wirtschaftsaufschwung stabilisiert.

Tatsache ist aber auch: Der Einblick in das türkise Innenleben durch die Chats hat viele schockiert und enttäuscht, Kurz hat bei Parteigängern und Sympathisanten an Ansehen verloren. Das schlägt sich einerseits in sinkenden Umfragewerten nieder. Andererseits drückt sich der Autoritätsverlust auch in internen Debatten aus, die bis vor Kurzem unmöglich erschienen: Man denkt in der ÖVP tatsächlich über mögliche Alternativen zu Kurz nach.