Am Mittwoch hatte Vizekanzler Werner Kogler den Fortbestand der Koalition noch an die Handlungsfähigkeit der Regierung geknüpft. Am Donnerstagvormittag überraschten die Grünen dann mit einer Aussendung, in der sie eben jene Handlungsfähigkeit infrage stellten. "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt", heißt es wörtlich in der Aussendung.

Nach den Hausdurchsuchungen in Kanzleramt, Finanzministerium und der ÖVP-Zentrale haben Neos und die SPÖ gestern bereits eine Sondersitzung beantragt. Avisiert ist sie aktuell offenbar für den kommenden Dienstag. Die Neos drängten am Donnerstag jedoch auf einen früheren Sitzungstermin noch am Wochenende.

Misstrauensantrag

Noch am Mittwochabend hatte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger den Rücktritt von Kanzler Kurz gefordert. Es könne nicht sein, dass der Bundeskanzler der Republik im Zentrum von Korruptionsermittlungen stehe: "Daher erwarte ich mir heute noch seinen Rücktritt", sagt Meinl-Reisinger am Mittwoch und kündigte einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz an. "So kann es nicht weitergehen", so die Neos-Chefin einen Tag nach der Hausdurchsuchung. Sie zeigt sich "einigermaßen überrascht" vom Auftritt des Kanzlers in der ZiB2 zeigte.