Was Kurz, Schmid, Fellner & Co. vorgeworfen wird

Laut WKStA geht es um Gefälligkeitsberichterstattung des Medienhauses Österreich im Austausch für Inserate des Finanzministeriums (BMF) sowie manipulierte Umfragen, die Sebastian Kurz den Weg an die ÖVP-Spitze und schlussendlich ins Kanzleramt ebnen sollten.

Der Verdacht der Untreue sei hier ein zweifacher, erläutert ein Strafrechtsexperte dem KURIER: Die BMF-Inserate an sich seien schon gesetzwidrig gewesen, weil gemäß Medientransparenzgesetz die öffentliche Hand nur im Sinne eines allgemeinen Informationsbedürfnisses inserieren dürfe. Was hier inseriert wurde, sei aber ohnedies im Internet abrufbar gewesen. Und im Unterschied etwa zu den Corona-Inseraten („So schützen wir uns“; „Impfen hilft“ etc.) fehle hier auch der Appellcharakter. Zweitens aber seien die Umfragen auch nicht von Nutzen für das BMF gewesen, sondern eben nur für Kurz und sein Umfeld.