Inseratenaffäre: Interne Prüfung im Finanzministerium beantragt

Zur Erinnerung: Bei den aktuellen Korruptionsermittlungen geht es um den Verdacht, Vertraute des damaligen Außenministers Sebastian Kurz im Finanzministerium hätten ab 2016 Inseratengelder genutzt, um gefällige Berichterstattung im Sinne des zum Sprung an die Parteispitze ansetzenden ÖVP-Jungstars zu finanzieren. Umfragen sollen zugunsten von Sebastian Kurz frisiert worden sein und sollen via Scheinrechnungen mit dem Finanzministerium abgerechnet worden seien.

"Missbrauch von Steuergeld kann in vieler Form stattfinden", so Peschorn. Die aktuellen Vorwürfe würden "korrputives Verhalten" darstellen. "Da bekommt ein Dritter etwas, was ihm gar nicht zusteht." "Da muss man hinschauen", so Peschorn. Jeder, der den Hinweis bekommen hat, dass er möglicherweise bestohlen wurde, hat die Verantwortung "rasch zu untersuchen", ob tatsächlich etwas gestohlen worden sei.