So kann Kurz die Politik vom Nationalrat aus steuern

Die Auslandsbühne, die Kurz gern für die innenpolitische Imagepolitur nutzt, steht Kurz weiterhin offen. Er kann an den Treffen der Europäischen Volkspartei vor den EU-Räten teilnehmen oder auch als Parlamentarier Reisen unternehmen. Kurz hat dies nach seiner Abwahl 2019 durch das Parlament bereits vorexerziert.

In anderen Worten: Es hängt von Kurz ab, wie er seine künftige Rolle anlegt. Wenn er es will, steht ihm der volle Aktionsradius an Einfluss und öffentlicher Bühne zur Verfügung.

Für die Grünen heißt das nichts Gutes, zumindest im Moment der Emotion. Dem Vernehmen nach soll Kurz auf die Grünen megasauer sein. Motto: Ohne ihn wären sie nicht in der Regierung, und nun stellen sie ihm den Kanzlersessel vor die Tür, obwohl er versichere, dass er strafrechtlich unschuldig sei.

Tatsächlich wird in der ÖVP das Vorgehen der Grünen als Vertrauensbruch gewertet, und es wird bezweifelt, ob das Verhältnis zu kitten ist. Mögen haben sich Türkis und Grün sowieso nie. Der schwarze Landeshauptmann von Vorarlberg, Markus Wallner, dem man diesbezüglich keine Aversionen unterstellen kann, kritisiert in der Neuen Vorarlberger Tageszeitung die Grünen, weil sie „eine Sache binnen weniger Stunden öffentlich eskalieren“. Kurz habe mit seinem Schritt ermöglicht, dass die Regierung, insbesondere angesichts der Pandemie, weiterarbeiten könne. Aber für wie lange, das lässt Wallner bemerkenswerterweise offen: „Wie es sich in den nächsten Wochen, Monaten und darüber hinaus gestaltet, bleibt offen. Das muss immer wieder neu bewertet werden.“

Auch Schüssel ging einst in den Nationalrat

Eine ähnliche Situation gab es schon einmal. 2006 wechselte der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel nach seiner Wahlniederlage ins Parlament und wurde Klubobmann. Schüssels damaliges Koalitionsgegenüber, Josef Cap (SPÖ), erinnert sich: „Schüssel hat seine Wahlniederlage für einen Irrtum der Wähler gehalten und Tag und Nacht auf Revanche gegen SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hingearbeitet.“