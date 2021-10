Kanzler-Rücktritt: Das Protokoll eines Abgangs

23. September 2020:

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beantragt Hausdurchsuchungen in Kanzleramt, Finanzministerium, der ÖVP-Zentrale, dem Medien-Unternehmen Österreich sowie Privatwohnungen von Mitarbeitern des Bundeskanzlers.

Mittwoch, 6. Oktober, 6 Uhr früh

Die Hausdurchsuchungen finden gleichzeitig an mehreren Orten statt. Während die Grünen „vollstes Vertrauen in die Justiz“ zeigen, gibt sich die ÖVP empört. Klubchef August Wöginger klagt über die „Unzahl an falschen Behauptungen“. Am Abend weist der Kanzler alle Vorhalte in einem 20-minütigen TV-Interview als falsch zurück.

Donnerstag, 10.02 Uhr:

Sigrid Maurer und Werner Kogler stellen die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Es folgen Gespräche mit den Parlamentsparteien und dem Bundespräsidenten. Die Opposition beantragt eine Sondersitzung. Brisanter Tagesordnungspunkt: Misstrauensantrag gegen den Kanzler.

Freitag, 10.39 Uhr:

Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer legt nach: „Die ÖVP ist aufgerufen, eine untadelige Person (für den Kanzler) zu finden.“

Freitag, Nachmittag:

Kurz und seine Vertrauten telefonieren mit Vertretern der Landesparteien und der Bünde. Über die Atmosphäre wird Unterschiedliches berichtet. „Wir haben uns sehr aktiv eingebracht“, wird Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer später sagen. Gemeint: Nachdem am Freitag weitere Chats publik wurden, in denen die Landeshauptleute als „alte Deppen“ bezeichnet wurden, sind die Länder zunehmend der Meinung, die ÖVP müsse jedenfalls eine Konsequenz ziehen. Man ist sich einig, dass die Situation extrem vertrackt sei. Ein Kurz-Berater schildert ein Gespräch mit dem steirischen ÖVP-Chef. „Der Hermann hat gesagt ,Die Situation ist schlimm. Aber wenn Du, Sebastian, nicht mehr da bist, ist sie noch schlimmer – das kostet uns als ÖVP zehn Prozent.“ Am späten Nachmittag trifft ÖVP-Klubchef Wöginger noch einmal Kogler und Maurer. „Er ist ernüchtert zurückgekommen“, erzählt ein ÖVP-Stratege. Daraufhin ist klar: Die Grünen sind wild entschlossen, am Dienstag im Parlament abzuwählen.

18:11 Uhr:

Alexander Van der Bellen versucht zu kalmieren und erklärt, dass es sich um eine Regierungs-, nicht aber um eine Staatskrise handelt.

19.42 Uhr:

In einem kurzfristig angekündigten Auftritt erklärt Kurz, er sei „handlungsfähig und -willig“. Die Vorwürfe gegen ihn seien „schlicht und einfach falsch“.