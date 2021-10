Internationale Pressestimmen zum Rücktritt von Sebastian Kurz

"Augsburger Allgemeine":

"Es ist eine Schimäre, die Sebastian Kurz am Samstagabend hinlegte – und, wie so oft, eine zutiefst österreichische Lösung. Sie scheint aufzugehen. Nachdem der österreichische Kanzler – mittlerweile von der Staatsanwaltschaft der Untreue und der Bestechlichkeit beschuldigt – tagelang betont hatte, er wolle im Amt bleiben und mit den Grünen weiter regieren, trat er zur besten Sendezeit im ORF-Fernsehen vor die Kameras und kündigte an, „Platz zu machen“. Die Würfel sind fürs Erste gefallen: Das „System Kurz“ bleibt weiter an der Macht, die Konsequenzen sind praktisch nur kosmetischer Natur."

"Frankfurter Allgemeine":

"Kurz will jetzt auf den Rücksitz des Koalitionsvehikels wechseln, um sich so aus der Schusslinie der öffentlichen Kritik zu ziehen. Dass er von dort aus als Parteichef und Fraktionsvorsitzender der ÖVP weiterhin die Zügel in der Hand halten will, ist klar. Er nimmt aber damit die Grünen bei ihrem Wort, dass eine Fortsetzung der Koalition an ihm selbst als Bundeskanzler hänge. Deren Chef Werner Kogler hat daher schnell seine Zustimmung signalisiert. Nun müssen er und die Fraktionsvorsitzende Sigrid Maurer dafür sorgen, dass die 26 grünen Abgeordneten bei der Stange bleiben. Argumente dafür hätten sie. Denn es ist klar, dass sie in einer großen Kurz-muss-weg-Koalition, der einzigen realistischen Alternative, deutlich weniger von ihrem Programm würden durchsetzen können, als in dem ausgehandelten und nur zu einem kleinen Teil bereits verwirklichten Regierungsprogramm.

Wenn das funktioniert und die umgebildete Regierung weitermachen kann, wird jedenfalls ein großer Seufzer der Erleichterung durch die ÖVP gehen. Seit 1986 fast ununterbrochen an der Macht, liegt die Regierungsbeteiligung in ihrer DNA. Sie zu behalten, ist ihr noch wichtiger, als Kurz im Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz zu halten. Zumal man es ihm zu gern glaubt, dass er im strafrechtlichen Sinn unschuldig sei und er sich gegenüber der Justiz von den Vorwürfen werde reinigen können – um dann wiederzukommen."