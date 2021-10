Hofer: "Wunschbuch von Kickl wird aufgeschlagen“

Nicht einmal nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019 erschien die politische Situation so chaotisch, wie sie sich nach der Razzia im Bundeskanzleramt zeigt. Warum die Republik auf italienische Verhältnisse zusteuert und wie es nun weitergehen könnte, analysiert Thomas Hofer.

KURIER: Herr Hofer, in der momentanen Situation hat man das Gefühl, die Parteien agieren nach dem Motto: Denn sie wissen nicht, was sie tun sollen ...

Thomas Hofer: Genau so ist es. Die Parteien taumeln und tun genau das Gegenteil von dem, was Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag in seiner Rede gefordert hat: Sie stellen die Parteilogik vor die Staatsräson. Alle haben sich eingebunkert und laufen sehenden Auges in Richtung Unregierbarkeit. Van der Bellens Rede war nicht mehr als ein Wunschbrief ans Christkind.

Dann gibt es Neuwahlen, die keiner in diesem Land will. Wer wird das Bummerl dafür bekommen?

Das wird je nach Parteienzielgruppe entschieden. Sowohl das Rot-Grün-Pink-Lager ist in seiner Meinung festgezurrt, als auch die Sebastian Kurz-Fans. Da entscheidet nur die Emotion und nicht mehr, was in den Chats steht. Seit der Hofburg-Wahl nimmt diese Polarisierung in der österreichischen Politik zu. Die Pandemie hat die Entwicklung nochmals verschärft. Die Gefahr ist, dass dieser Wahlkampf emotional vollkommen entgleist. Aus heutiger Sicht würde es mich nicht überraschen, wenn das Lager von Sebastian Kurz bei einer Wahl nicht viel kleiner wird.