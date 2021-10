SPÖ strebt Arbeitsabkommen mit Grünen, Neos und FPÖ an

Haben die Grünen am Mittwoch noch den Fortbestand der Koalition an die Handlungsfähigkeit der Regierung geknüpft und sahen diese gegeben, hat sich das gestern gewandelt. "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt", sagte Vizekanzler Werner Kogler am Donnerstag.

Die Opposition kündigte bereits Misstrauensvoten gegen Sebastian Kurz an.