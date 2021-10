Rund 1.200 Menschen haben sich seit 18 Uhr vor der ÖVP-Zentrale versammelt - Tendenz steigend. Der Grundtenor ist klar: "Kurz muss weg".

Manche Demonstranten zeigen das subtiler - etwa mit Aufklebern mit einem durchgestrichenen Bild des Kanzlers. Andere weniger subtil mit Plakaten, auf denen steht "Schleich di, Basti".

Zwischen Reden der SJ, "Nieder mit der ÖVP"-Sprechchören und Pfeifkonzerten dröhnt immer wieder Partymusik. Zu hören sind etwa die Vengaboys mit "Going to Ibiza". Viel erinnert hier tatsächlich an den damaligen FPÖ-Skandal. Wie auch damals läuft die Demo bisher friedlich. Das Polizei-Großaufgebot musste noch nicht eingreifen.

