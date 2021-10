Kickl zur Regierungskrise: "Rücktritt von Kurz ist unumgänglich"

"Österreich erlebt derzeit turbulente Zeiten. Die türkise Familie und ihr Kanzler verursachen ein Chaos der Sonderklasse. Hausdurchsuchungen, Ermittlungen und eine vielleicht baldige Anklage des Kanzlers prägen aktuell den politischen Alltag. All das hat sich Österreich definitiv nicht verdient.", schreibt die FPÖ auf ihrer Facebookseite.

Was es nun braucht und wie die FPÖ die derzeitige Situation einschätzt, wird heute in einer Pressekonferenz erläutert.

Kickl könnte nämlich das Zünglein an der Waage sein in dieser Regierungskrise. Denn die Opposition will natürlich, dass Sebastian Kurz nicht mehr Kanzler ist, nur die Grünen wollen das inzwischen ja auch. Sie fordern die ÖVP auf, eine "untadelige" Person zu nominieren, mit der sie weiterregieren könnten.

Sollte die ÖVP aber nicht mehr einer Regierung angehören, geht das nur, wenn die FPÖ mitmacht - oder zumindest eine andere Regierung duldet.

Kickl startet damit, dass er erzählt, wie er die Anordnung zur Hausdurchsuchung bei der ÖVP gelesen hat. "Das ist ein Krimi."

Unterm Strich gehe es darum, dass "Kurz und die ÖVP die Menschen in die Irre geführt und getäuscht" habe.

Der "Rücktritt von Kurz ist unumgänglich". Dass das die "Täter in in der ÖVP" anders sehen, würde niemanden überraschen. Seine Reaktionen seither würden aber nur zeigen: "Das alles ist ein Beweis mehr, dass Kurz nicht geeignet ist für dieses Amt."

Aus Kickls Sicht heiße es jetzt auch nicht mehr: "Kurz muss weg. Sondern Kurz ist weg."