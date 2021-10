Regierungskrise: Jetzt spricht der Bundespräsident

Wieder einmal blickt das Land gespannt auf die Tapetentüre der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg. Alles erinnert an das Frühjahr 2019. Ähnlich wie damals beim Ibiza-Skandal hat auch in der aktuellen Regierungskrise Bundespräsident Alexander Van der Bellen alle Regierungsparteien einzeln zu Gesprächen über das weitere Vorgehen in die Hofburg bestellt.

Heute Abend um 18.00 Uhr wird der Bundespräsident dann ein Statement abgeben.

Van der Bellen kommt in diesen Tagen eine Schlüsselposition zu. Er muss dafür sorgen, dass es zu jedem Zeitpunkt eine Bundesregierung in Österreich gibt. Geht der Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag im Nationalrat durch, ist Van der Bellen verpflichtet, den Kanzler seines Amtes zu entheben. Die restlichen ÖVP-Regierungsmitglieder haben außerdem angekündigt, bei einem Sturz von Kurz zurückzutreten.