Regierungskrise 2021: Wo wir zur Stunde stehen

Noch am vergangenen Sonntag überwog die Freude in der türkis-grünen Regierung über die Einigung zur Steuerreform. Sie ist etwas sozial und etwas ökologisch, die Opposition kritisierte die Reform massiv. Jetzt steht aber in den Sternen, ob diese Steuerreform überhaupt noch umgesetzt wird – oder ob es stattdessen Neuwahlen geben könnte in den kommenden Wochen.

Derzeit stehen schwere Vorwürfe, etwa Korruption und der Missbrauch von 1,3 Millionen Euro an Steuergeld, im Raum