Razzia bei ÖVP: Das steht in der 104-seitigen Anordnung

Die Personen

Den Anfang in der Auflistung der WKStA macht Kanzler Sebastian Kurz. Er war zwischen 2011 und 2013 Staatssekretär für Integration im Innenministerium, von 2013 bis 2017 Außenminister, wurde am 14. Mai 2017 zum designierten Parteiobmann der ÖVP, am 1. Juli als Nachfolger von Reinhold Mitterlehner zum Bundesparteiobmann gewählt. Aus den Nationalratswahlen ging Kurz am 15. Oktober 2017 als Gewinner hervor, am 18. Dezember wird er als Bundeskanzler angelobt.

Thomas Schmid war erst Pressesprecher, dann bis 2013 zusätzlich für strategische Kommunikation im Außenministerium zuständig. Ab 2013 war er Kabinettschef im BMF, 2015 wurde er Generalsekretär.

Johannes Pasquali ist seit 2014 Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im BMF, im Zuge dieser Tätigkeit war er unter anderem für die Vereinbarung von Medienkooperationen, Inseratenvereinbarungen und Beraterverträgen sowie für die Rechnungslegung verantwortlich.

Stefan Steiner arbeitete ab 2011 zuerst im Integrationsstaatssekretariat und dann im Außenministerium eng mit Sebastian Kurz zusammen und ist aktuell einer seiner wichtigsten strategischen Berater.

Gerald Fleischmann arbeitete ebenso ab 2011 im Integrationsstatssekretariat und ist seit 2017 Leiter der neu geschaffenen Stabstelle für strategische Kommunikationsplanung.

Johannes Frischmann war bis 2017 Pressesprecher im BMF und wechselte auf Ersuchen von Kurz zu ihm als sein Pressesprecher.

Sophie Karmasin war von 2013 bis 2017 (von der ÖVP nominierte) parteilose Ministerin für Familie und Jugend, zuvor war sie Geschäftsführerin der Karmasin Motivforschung und alleinige Gesellschafterin der Marktforschungsinstitut Gallup, das jahrelang Umfragen und Marktforschung für die Fellner-Gruppe durchführte. Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung gründete sie 2018 die Karmasin Research&Identity GmbH und arbeitet mit Sabine Beinschab zusammen (zu Beinschab unten mehr). Karmasin ist zudem Analystin in der Sendung "Fellner! Live" auf oe24.tv, wo sie Wahlumfragen von Research Affairs präsentiert.

Sabine Beinschab arbeitete zunächst bei der Karmasin Motivforschung. Seit 2015 war sie als nicht protokollierte Einzelunternehmerin im Bereich Marktforschung mit der Marke Research Affairs tätig.

Wolfgang Fellner ist Gründer und Herausgeber des Mediums Österreich. Sein Bruder Helmuth Fellner soll bei Mediengründungen für kaufmännische Angelegenheiten zuständig sein.

Für alle in diesem Artikel genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.