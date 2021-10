Regierungskrise: Welche Projekte jetzt auf der Kippe stehen?

2020 präsentiert Finanzminister Gernot Blümel das Budget "als Antwort auf die Krise in Zahlen".

Ein Jahr später ist der Budget-Entwurf für 2022 und der Budgetrahmen bis 2025 zwischen ÖVP und Grünen zwar akkordiert, aber nicht beschlossen.

Was am Sonntag vor den Hausdurchsuchungen noch als fix galt - am 18. November 2021 wäre der Budget-Beschluss geplant - ist jetzt in der Schwebe.