Inseratenaffäre: Meinungsforscherin Beinschab offenbar festgenommen

Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab wurde offenbar festgenommen, berichtet der Standard.

Sie soll kurz vor der Hausdurchsuchung die Festplatte ihres Computers gelöscht haben - der Verdacht der Verdunkelungsgefahr steht im Raum. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ihr Name tauchte in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Inseraten- und Korruptionsaffäre der ÖVP auf. Der jungen Meinungsforscherin, ehemals Assistentin der ehemaligen Familienministerin Sophie Karmasin und beruflich mit ihr verflochten, wird vorgeworfen, für die ÖVP Umfragen frisiert zu haben, die dann in der Tageszeitung Österreich Platz gefunden haben sollen. Zudem soll sie dem Finanzministerium Scheinrechnungen ausgestellt haben, die dort wiederum einer "Betrugsbekämpfungsstudie" zugeordnet und beglichen worden sein sollen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sabine Beinschab ist Gründerin des Marktforschungsinstituts "Research Affairs", das seit vielen Jahren die Umfragen für die "Österreich"-Mediengruppe durchführt.

Mehr dazu in Kürze.