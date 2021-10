Kurz wechselt in den Nationalrat: Immunität schützt ihn nicht

Sebastian Kurz ist heute als Bundeskanzler zurückgetreten und kündigte an, in den Nationalrat zu wechseln. Er will dort die Funktion des Klubobmanns übernehmen.

Was bedeutet das nun für seine laufenden Strafverfahren? Schützt ihn nun seine neue Immunität als Abgeordneter vor Verfolgung?

Nein, sagt Parlamentarismus-Experte Werner Zögernitz im KURIER-Gespräch.