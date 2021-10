Ludwig schließt Bündnis mit Blau nicht aus

Wie die SPÖ in den nächsten Tagen vorgehen wird, ob man im Parlament eine Anti-Kurz-Koalition anstrebt, dazu will sich Ludwig nicht festlegen: „Wir sind noch weit von der Sondersitzung am Dienstag entfernt, es wird noch viele Gespräche in den nächsten Tagen geben“, sagt Ludwig. Keine klare Absage erteilt er einem fliegenden Koalitionswechsel – was bisher seitens der SPÖ immer ausgeschlossen wurde. Wichtig seien jedenfalls stabile Verhältnisse, um die aktuellen Herausforderungen – allen voran die Pandemie – zu meistern.

Ludwig will auch nicht ausschließen, dass für ihn ein rot-grün-pinkes Regierungsbündnis unter Billigung der FPÖ denkbar ist. Was insofern bemerkenswert ist, als doch in weiten Teilen der SPÖ eine Zusammenarbeit mit den Blauen nach wie vor tabu ist.