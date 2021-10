Michael Linhart wird neuer Außenminister + Schallenberg wird heute als Kanzler angelobt

Er habe sich in vielen Gesprächen in den vergangenen Tagen davon überzeugen können, dass Zusammenhalt da sein, wenn es darauf ankomme, sagt Kogler. Nun müsse man ein neues gemeinsames Kapitel aufschlagen. "Denken wir an unsere Kinder und die Zukunft der Republik." Er habe sehr viel darüber nachgedacht, was nun das Richtige sei, erklärt der Vizekanzler. Es müssten viele Dinge weitergebracht werden, etwa das Budget oder die ökosoziale Steuerreform. "Wir tragen also Verantwortung und werden diese Projekte auch umsetzen". In jeder Krise liege eine Chance, das sei mehr als ein Sprichwort.