Vom Kanzleramt auf die Abgeordnetenbank

Während der neue Kanzler Alexander Schallenberg nach Brüssel jettet, muss Kurz nun die harte und wenig glamouröse Abgeordnetenbank drücken – in den verbalen Infight mit den anderen Parteichefs gehen, während Schallenberg mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen parlieren kann.

Aus dem Umfeld von Kurz hört man, der neue ÖVP-Klubobmann sei „kampfeslustig“.

In den vergangenen 72 Stunden hat Kurz sein neues Büro in der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse bezogen. Seine erste Mission: die Reihen hinter sich wieder schließen. Denn in den vergangenen Tagen bröckelte vor allem in den Bundesländern die bedingungslose Unterstützung für den Ex-Kanzler. Kurz soll Dienstag und Mittwoch stundenlang mit den Landeschefs und hohen ÖVP-Funktionären in den Ländern telefoniert haben.

Heute um 8.00 Uhr gibt es eine kurze Teambesprechung in der ÖVP-Bundesparteizentrale, bevor Kurz in Richtung Parlament aufbricht.