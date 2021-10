Schallenberg vor Brüssel-Reise: "Plötzlich sitzt jemand anderer da"

Seine erste Auslandsreise führt Kanzler Alexander Schallenberg am Donnerstag nach Brüssel. Gleichsam vor dem Abflug wird er im Ö1-Journal gefragt, ob seine Botschaft - in Analogie an Bundespräsident Alexander Van der Bellen - sein werde: "So sind wir nicht!"

Es sei "ein ganz bewusstes Zeichen", dass die erste Reise nach Brüssel führen wird, um Charles Michel (Präsident des Europäischen Rates) und Ursula von der Leyen (Präsidentin der Europäischen Kommission). "Natürlich wird die innenpolitische Entwicklung zum Thema werden, weil jetzt plötzlich jemand anderer da sitzt, als den, den sie gewohnt sind.