Der Fahrplan zum Kanzlerwechsel

Läuft alles nach Plan der Regierungsparteien, so wird Schallenberg am Montag in der Hofburg als zweiter Kanzler der türkis-grünen Regierung angelobt. Am Dienstag finden sich die Parteien zur Sondersitzung im Parlament ein.

Auf der Abgeordnetenbank wird dann Neo-Klubchef Sebastian Kurz Platz nehmen, auf der Regierungsbank als Kanzler Schallenberg.