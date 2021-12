Stelzer: "Denke, dass alle Entscheidungen heute getroffen werden"

Nach Ansicht des EU-Experten Stefan Lehne wird der frühere Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit seinem Rückzug aus der Politik keine "riesige Lücke" auf der europäischen Bühne hinterlassen. "Er hat sich oft als glühender Europäer bezeichnet, er war in Wirklichkeit ein moderater EU-Skeptiker", sagte Lehne der APA am Donnerstag. Allerdings konnte Kurz vor allem in der Migrationspolitik Akzente setzen, eine Annäherung Österreichs an die Visegrad-Staaten sieht der Experte nicht. "Kurz war durchaus ein relevanter Spieler, vielleicht profilierter als manch' seiner Vorgänger", so Lehne. Hervorgehoben habe sich der ehemalige Außenminister in der Migrationsfrage, dort sei er ein "Vorläufer einer deutlich restriktiveren Migrationspolitik" gewesen, "da war er in der Avantgarde dabei", wenngleich sich der Trend auch ohne Kurz "in dieselbe Richtung" bewegt hätte. Der EU-Experte macht Kurzdurch seine "Totalverweigerung" in der Quotenfrage "mitverantwortlich" für die fehlenden Fortschritte in der europäischen Asylpolitik.