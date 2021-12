Neuer Bildungsminister: Wer ist Martin Polaschek?

Detailgenauer Rechtshistoriker

Von der Ausbildung her ist Polaschek Rechtshistoriker. Er war einer der jüngsten habilitierten Professoren an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Graz überhaupt und arbeitete mit weiteren engagierten Historikern vor allem die NS-Geschichte Österreichs und auch die Nachkriegsjustiz auf. Der 56-Jährige ist verheiratet und war früher vielen privat auch als begeisterter Maler bekannt. Apopros bekannt: Polaschek fiel als junger Professor auch durch seine lange, blonde Haartracht auf, die erst im Lauf der Zeit als Vizerektor durch einen Kurzhaarschnitt ersetzt wurde.

Was seine Arbeit betrifft ist Polaschek ist extrem detailgenau und las auch als Rektor nahezu alle Mails selbst - man konnte ihn auch noch spätnachts im Büro antreffen. Damit behielt er die Grundstimmung an der Uni, aber auch unter Studierenden im Auge. Seine Affinität zur ÖVP ist jedenfalls in der Steiermark bekannt: Er gehörte zum Kreis rund um den legendären Vordenker der Steirer-VP, Gerhard Hirschmann.



Beim Schulthema ist Polaschek nur außerhalb von Graz nicht wirklich aufgefallen, doch: Er baute die Lehrerausbildung als Vizerektor um und vereinte die beiden schienen an der Padagoischen Hochschule sowie der Uni Graz. Zudem war vor zehn Jahren in einer Expertengruppe zur Lehrerausbildung an den Hochschulen. Probleme machen derzeit aber vor allem die Schulen: Derzeit haben wir trotz Lockdowns keine geschlossenen Schulen, an denen das Testen mehr oder minder gut funktioniert.



Unklar bleibt noch, warum Faßmann kein Minister mehr ist: Faßmann wurde zwar immer wieder nachgesagt, zurücktreten zu wollen (er bot es dennoch nie an!), da er nie dem inneren Kreis der Entscheidungen zu den Coronamaßnahmen angehörte, die Entscheidungen aber meist massive Auswirkungen auf den Bildungsbereich hatten. Faßmann ist ehemaliger Vizerektor der Uni Wien und mit 66 Jahren wird er wohl jetzt in Pension gehen.