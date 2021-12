Faßmann dürfte vor Rückzug stehen - wer nachfolgt

Die ÖVP bastelt am Freitagvormittag offenbar an einer großen Rochade. Denn noch ein einigermaßen überraschender Minister-Wechsel kündigt sich an: Bildungsminister Heinz Faßmann soll laut KURIER-Informationen ebenfalls gehen. Als Nachfolgekandidat wird der Jurist Martin Polaschek, Rektor der Uni Graz, gehandelt.

Polaschek wurde 1965 in Bruck an der Mur geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften habilitierte er sich im Jahr 2000 für Österreichische und Europäische Rechtsentwicklungen, Rechtliche Zeitgeschichte und Föderalismusforschung und wurde zum außerordentlichen Universitätsprofessor ernannt. Von 2003 bis 2019 war er Vizerektor für Studium und Lehre sowie Studiendirektor der Universität Graz. Darüber hinaus war Polaschek Sprecher der österreichischen VizerektorInnen für Lehre. Polascheks wissenschaftlicher Fokus liegt in den Bereichen der Nachkriegsjustiz, dem Universitätsrecht und der Kommunalforschung.