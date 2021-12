Nächster Kanzler? „General“ Nehammer, bitte übernehmen

Ein Glücksfall für Nehammer in der neuerlichen Ausnahmesituation ist die Tatsache, dass Nehammer und Kurz vor 2017 kaum Berührungspunkte hatten. Im Wahlkampf 2017 führte Nehammer noch einen Vorzugsstimmenwahlkampf in Wien-Hietzing, weil er auf der Wiener Landesliste kein fixes Ticket für den Nationalrat hatte. „In den Chats, die Kurz letztlich zu Fall brachten, spielt Nehammer keine Rolle“, so Hofer. Erst in den vergangenen zwei Pandemiejahren stieg Nehammer in die Runde der engsten Kurz-Vertrauten auf. Am Dienstag erfuhr er schon von den Rücktrittsplänen des Ex-Kanzlers.

Last but not least ist mit Nehammer gesichert, dass der türkise Asylkurs fortgesetzt wird. Die ÖVP hofft damit, dass nicht allzu viele blaue Leihstimmen zurück zu FPÖ-Chef Herbert Kickl wandern werden.