Stelzer: "Denke, dass alle Personalentscheidungen heute getroffen werden"

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erklärte bereits gestern, dass man mit Nehammer eine gute Gesprächsbasis hätte. Auf die Frage, ob man solche Befindlichkeiten des Koalitionspartners in die Überlegungen bei der Wahl des neuen Parteichefs und Bundeskanzlers miteinbeziehen würde, sagt Stelzer: "Bei der Suche nach einem Parteiobmann, vor allem in der aktuellen Situation, braucht man jemanden der sehr gut führen kann. Und natürlich geht es da auch darum mit dem, dass man mit dem Koalitionspartner gut zusammenarbeiten und sprechen kann. Aber ich gehe davon aus, dass die Entscheidung der ÖVP auch vom Partner akzeptiert wird.

"Grundwerte haben sich nie verändert"

Ob mit dem Abgang von Sebastian Kurz aus der Politik die ÖVP wieder schwarz und nicht türkis sei, meinte Stelzer: "Wir Landeshauptleute haben immer einen großen Anteil an der ÖVP. Nicht nur wenn es schwere oder Ausnahmesituationen gibt. Die Stärke der ÖVP ist die Vernetzung in den Ländern. Darum haben sich auch die Grundwerte der Partei nie verändert, auch nicht durch etwaige Farbumstellungen oder Marketingmaßnahmen."

Neuwahlen lehnt Stelzer in der aktuellen Situation, vor allem Aufgrund der noch immer laufenden Pandemie, ab. Er verstehe, dass solche Personalrochaden in der Bevölkerung für Verunsicherung sorgen würden, aber "es gibt nun einmal Entscheidungen zu treffen. Die ÖVP wird daran arbeiten und in der aktuellen Situation wären Neuwahlen keine gute Idee"