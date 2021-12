Was dahinter steckt: ÖVP versucht Befreiungsschlag vom belasteten System Kurz

Neuwahl-Gefahr?

Kommt es nun zu Neuwahlen? Karl Nehammer, der neue Kanzler, hat bei den Grünen keinen schlechten Ruf. Er hat sich im Koalitionsgetriebe als Brückenbauer hervorgetan. Er muss nun die ÖVP für die Nach-Kurz-Ära neu aufstellen, in der Regierung und in der Partei. Dafür wird er Zeit brauchen.

Die ÖVP-Landeshauptleute streben Neuwahlen im Bund nicht offensiv an. Was sie wollen ist: Ruhe. Ganz oben auf der Prioritätenliste der ÖVP steht ab sofort die Landtagswahl in Niederösterreich in dreizehn Monaten. Es ist das größte und wichtigste ÖVP-Land, ein Absturz dort würde die Gesamtpartei erschüttern. Außerdem hätte ein schlechtes Wahlergebnis in Niederösterreich negative Folgewirkungen auf Tirol und Salzburg, die ebenfalls im Frühjahr 2023 wählen.

Ausschließen kann man Neuwahlen dennoch nicht. Das Verhältnis zwischen ÖVP und Grün ist labil und das Vertrauen derart erschüttert (Kurz-Ablöse, Lobau-Tunnel), dass jederzeit eine Eskalation möglich ist.

Mit der Personalbereinigung an der Spitze ist die ÖVP jedenfalls wieder aktionsfähig. Bisher hatte sie mit Schallenberg und Kurz zwar zwei Männer an der Spitze – aber keinen einsatztauglichen Spitzenkandidaten. Nun ist sie für Eventualitäten gerüstet.