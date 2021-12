"Es war mir eine Ehre": Finanzminister Blümel tritt zurück

Zu den näheren Gründen für die Demission äußerte sich der 40-Jährige in einem Facebook-Video. "Besonders herausfordernd und intensiv war das berufliche Jahr nicht nur beruflich und politisch, sondern auch für meine Familie", so Blümel. Abgesehen von Morddrohungen, die ihm zunehmend zugesetzt hätten, sei der Rücktritt von Sebastian Kurz der "letzte Anstoß" gewesen, der Politik den Rücken zu kehren. "Es war mir eine große Ehre."

Neuordnung in Wien

Alle Details für die Nachfolge in Wien werden am Freitag geregelt. Wer als geschäftsführender Landesparteiobmann übernehmen soll, war am Donnerstag aber schon klar. Der Nationalratsabgeordnete Karl Mahrer wird vorerst die Landespartei anführen. Alle anderen Spitzenfunktionäre, darunter Klubchef Markus Wölbitsch und Geschäftsführerin Bernadette Arnoldner, bleiben im Amt.

Bestellt wird Mahrer vom Präsidium am morgigen Nachmittag. Wann ein regulärer Landesparteitag möglich ist, bei dem der zukünftige Parteichef gewählt wird, ist noch unklar - auch wegen der Pandemie.

Der Ex-Polizist Karl Mahrer hat in der Vergangenheit immer wieder Interesse an der Wiener Stadtpolitik bekundet. Nach der Wien-Wahl war er als Stadtrat im Gespräch, falls die ÖVP Teil der Stadtregierung geworden wäre.