Van der Bellen: "Österreich braucht jetzt Klarheit"

Van der Bellen betonte, dass es einer seiner Aufgaben, sicher zu stellen, dass nicht nur auf Macht-und Einfluss-Sphären geschaut wird, sondern auf die Menschen in unserem Land und auf deren Erwartungen. „Vertrauen ist das wichtigste Kapital in der Politik sagte erst gestern die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Abschiedsrede. Ich könnte es nicht besser formulieren. Es geht jetzt darum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Durch harte, seriöse Arbeit zum Wohl aller: Durch faktenbasierte Entscheidungen. Durch nachvollziehbare Kommunikation. Durch Zusammenarbeit, durch Stabilität und durch Transparenz“, erklärte Van der Bellen.

Persönlichkeiten

Die wichtigen Ämter, so der Bundespräsident, müssen mit geeigneten, vertrauenswürdigen Persönlichkeiten besetzt werden. „Die Grundvoraussetzung so ein Amt zu führen ist der Respekt vor der Funktion. Die Demut, unserem Land dienen zu dürfen. Und der Wille, das auch wirklich zu wollen. Die Person muss natürlich fachlich kompetent sein. Und: Sie muss in höchstem Masse integer sein.“

Österreich brauche jetzt "Klarheit" und "eine gemeinsame Vorgangsweise". Es gebe genug zu tun. „Wir befinden uns nach wie vor inmitten der Pandemie mit massiven gesundheitlichen, wirtschaftlichen, zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Wir befinden uns mitten in einer ernsten Klimakrise, die unsere Zukunft, unseren Wohlstand, unsere Gemeinschaft gefährdet. Das sind nur zwei der brennenden Themen, denen eine österreichische Bundesregierung ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen hat. Sie dulden keinen Aufschub“, beendete Van der Bellen seine Ansprache.