Bis zu 200.000 Ungeimpfte in Niederösterreich bekommen jetzt Post

In Niederösterreich ist der Höhepunkt bei der Anzahl der Corona-Intensivpatienten laut LHStv. Stephan Pernkopf „wahrscheinlich erreicht“. Trotzdem herrsche noch eine „sehr angespannte Situation“, betonte der ÖVP-Politiker am Montag vor Journalisten in St. Pölten. Beim Impfen sei man „in den nächsten Wochen für den weiteren Ansturm gerüstet“. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wies darauf hin, dass positive Corona-Tests derzeit vor allem Unter-60-Jährige betreffen.

Pernkopf sprach von einer „kritischen Situation für das gesamte Gesundheitssystem“: „Das Personal ist am Limit.“ Entspannung gebe es bei der Sieben-Tages-Inzidenz und der Anzahl an Neuinfektionen. „Die Maßnahmen wirken, aber wir müssen hier weiter konstant und konsequent bleiben“, betonte der Landeshauptfrau-Stellvertreter, der in Bezug auf den Corona-Gipfel am Mittwoch für eine bundeseinheitliche Lösung plädierte.