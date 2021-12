Corona-Pandemie: Die Zahl der Toten bleibt in NÖ weiter sehr hoch

Leider weiter keine guten Nachrichten aus den Krankenhäusern in Niederösterreich. Zwar geht die Zahl der Neuinfektionen allgemein zurück, dennoch bleibt die Todesrate weiter hoch. Allein am vergangenen Sonntag starben 20 Menschen in den Spitälern, sieben waren nicht geimpft.

Vorerkrankungen können nicht ausgeschlossen werden

Das jüngste Opfer ist eine 69-jährige Frau aus dem Bezirk Lilienfeld. Die Frau war nicht geimpft. Bei dem ältesten Verstorbenen handelt es sich um einen 95-jährigen Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha. Der Pensionist hatte am 24. Juni 2021 die zweite Teilimpfung mit BioNTech Pfizer erhalten.

Betont werden muss, dass in keinem der Fälle eine Vorerkrankung ausgeschlossen werden kann.