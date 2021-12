Neue Aufregung im Heim-Skandal in NÖ: Befremdliche Fotos aufgetaucht

Es sind schwere Vorwürfe, mit denen sich vier ehemalige Pfleger aus dem Senecura-Heim in Sitzenberg-Reidling im Bezirk Tulln konfrontieren sehen. Die drei Frauen und der Mann (30 bis 45 Jahre alt) sollen Bewohner vernachlässigt, gequält und auch sexuell missbraucht haben. In den Einvernahmen durch die Kripo soll sich das Quartett bislang allerdings wenig auskunftsfreudig gezeigt haben; ihr Anwalt Stefan Gloß strebt eine Einstellung des Verfahrens an.

Bereits Ende März 2021 wurden die ersten Vorwürfe bekannt, das Unternehmen erstattete nicht nur Anzeige, sondern setzte auch eine interne Untersuchungskommission ein. Die Ergebnisse seien der Staatsanwaltschaft St. Pölten übermittelt worden, berichtet Senecura-Sprecherin Katrin Gastgeb. „Die Ermittlungen werden von uns mit maximaler Transparenz unterstützt“, betont sie.