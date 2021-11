Heimskandal in NÖ: Gerüchte um geplante Exhumierungen

Zuletzt machten in dem Fall Gerüchte die Runde, dass in der Causa Exhumierungen durchgeführt werden könnten. Ähnlich wie im Fall Kirchstetten soll es zu Auffälligkeiten bei der Medikation gekommen sein, konkret geht es um die Verabreichung von Beruhigungsmitteln. „Derzeit sind weder Exhumierungen noch Obduktionen geplant“, sagt dazu Bien.

Festnahme

Die vier ehemaligen Pfleger des SeneCura-Heimes in Sitzenberg-Reidling wurden übrigens nicht mit einem Arbeitsverbot belegt, wie Gloß und Bien bestätigen. Bei den Mitarbeitern einer Pflegeeinrichtung in Kirchstetten, die ebenfalls Patienten gequält und vernachlässigt haben sollen, wurde noch eine andere Vorgehensweise gewählt. Damals wurden zwei Beschuldigte festgenommen, weil sie während der Ermittlungen in Wien weiterhin als Pfleger tätig waren. Der Haftgrund: Tatbegehungsgefahr.