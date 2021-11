Waldbrand in NÖ: Staatsanwalt leitet Ermittlungsverfahren ein

Brandermittler und Sachverständige wollen in den kommenden Tagen am Mittagstein gezielt Rauchkörper zünden, um die damalige Ausbreitung des Feuers besser nachvollziehen zu können. Es gibt Videoaufzeichnungen einer Wetterkamera der Raxseilbahn, die die Brandentstehung vom Gegenhang gefilmt haben.

Der Waldbrand war am 25. Oktober am sogenannten Mittagsteig in Hirschwang ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich extrem rasch aus - innerhalb von zehn Stunden von fünf auf etwa 115 Hektar. Feuerwehrangaben zufolge entwickelte sich in steilem und felsigem Gelände einer der aufwendigsten Löscheinsätze im Bereich der Waldbrandbekämpfung der vergangenen Jahrzehnte. Am 6. November wurde ein vorläufiges "Brand aus" gegeben.