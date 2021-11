Waldbrand: Für Verursacher könnte es teuer werden

Am Mittwoch haben Brandermittler des nö. Landeskriminalamts erstmals die Ausbruchsstelle des Waldbrandes im Raxgebiet in Augenschein genommen. Die Kriminalisten gehen nach wie vor davon aus, dass das Feuer durch eine Fahrlässigkeit ausgelöst wurde, etwa durch ein schlecht abgelöschtes Lagerfeuer. An der Ausbruchsstelle befindet sich ein beliebter – aber illegaler – Camping- und Schlafplatz.

In diesem Fall ist es mehr als fraglich, ob der oder die Verursacher jemals ausgeforscht werden können. „Es bewegen sich dort unzählige Menschen in der Natur. Wir haben zahlreiche Hinweise und Fotos bekommen, aber wir stehen erst am Anfang unserer Arbeit“, sagt Chef-Brandermittler Erich Rosenbaum.

Die Webcam der Raxseilbahn hatte am 25. Oktober Bilder vom Ausbruch des Brandes vom Gegenhang aus aufgenommen. So sei man auch auf die Stelle des beliebten Aussichtspunktes mit der illegalen Feuerstelle gekommen.