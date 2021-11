Rax-Waldbrand: Bergretter ziehen sich wegen Corona-Cluster zurück

Auch Bergretter, die in diesem Zeitraum Seite an Seite mit der Feuerwehr mit bis zu 70 Personen gleichzeitig im Dienst standen, wurden diese Woche positiv auf das Virus getestet. Insgesamt gibt es bei der Bergrettung bis Mittwoch schon sieben bestätigte Fälle. Und das, obwohl neben einer 2G-Regelung für die Bergretter auch eine tägliche Antigen-Testung zur Anwendung kam. "Leider zeigte sich, dass dieser Großeinsatz, trotz aller Schutzmaßnahmen, zu einer Infektion von Bergrettern geführt hat. Diese konnte durch die täglichen Antigen-Testungen sehr früh erkannt werden", erklärt die Bergrettung.

Die Einsatzorganisation musste daher die Notbremse ziehen. Um die Einsatzbereitschaft auf den vielen Ortsstellen nicht weiter zu gefährden, wurden am Mittwoch alle Kräfte vom Waldbrand-Einsatz abgezogen und die Mannschaft vom Berg geholt, bestätigt Cernusca.

Im Kreise der Feuerwehr soll die Zahl der Infizierten und unter Quarantäne befindlichen Personen bereits bei knapp 20 liegen. Dazu kommen einige Fälle im Kreise der Holzarbeiter der Stadt Wien, die den Einsatz ebenfalls unterstützten.

Abstürze

Das ist vor allem für die Bodentrupps der Feuerwehr bitter. Sie sollten eigentlich gegen Abstürze mit Seilen gesichert werden. Auch die 36 angeforderten Bundesheer-Soldaten, die bei diesen Sicherungsmaßnahmen unterstützen sollten, wurden am Montag völlig überraschend wieder nach Hause geschickt. Kaum angekommen, mussten die Soldaten schnurstracks umkehren. Ihre Hilfe war nicht mehr erwünscht.

Die Bergrettung äußerte sich dazu am Mittwochabend auch in einer Aussendung: "Allen betroffenen BergretterInnen geht es derzeit gut und sie werden bis zur Genesung in häuslicher Quarantäne bleiben. Alle 30 Bergrettungs-Ortsstellen in Niederösterreich stehen auch weiterhin rund um die Uhr für Alpineinsätze in unwegsamen Gelände zur Verfügung und sorgen für die Sicherheit in den niederösterreichischen Bergen", ließ Landesgeschäftsführer Lukas Turk wissen.