Prozess um Pflegeheimskandal: „Ich bin der Herr des Todes“

In dieser Gruppe bezeichnet sich der Angeklagte einmal als „Master of death“ (Herr des Todes, Anm.), schrieb an Kollegen „Ich glaub, wir sind die Außenstelle von Lainz“. Die Todesengel von Lainz hatten in den 1980er-Jahren zahlreiche Patienten im gleichnamigen Krankenhaus getötet.

Schrecklicher Chat-Inhalt

Für den ehemaligen Pfleger, der in dem Heim für das Qualitätsmanagement zuständig war, diente die Whatsapp-Gruppe laut eigener Aussage zur „Psychohygiene“ – also zur „internen Verarbeitung“.

„In der Station herrschte Personalmangel, es war extrem stressig.“ Die Chats seien ein Ventil gewesen, um Druck abzulassen. Richterin Doris Wais-Pfeffer zeigte sich über die Einträge sichtlich entsetzt. „Sie müssen alle gebrochen werden, wenn das nichts hilft, dann kalt waschen, nackt lassen, Fenster offen. So pflegt man halt richtig“, liest sie vor.

11 Leichen exhumiert

Der Anwalt des Quartetts, Stefan Gloß, betonte, dass sich insgesamt acht Personen in der Gruppe befanden, aber nur vier wurden angeklagt. Er berichtete, dass sich in den Protokollen der Pflegedokumentation keine Hinweise auf Verletzungen der betroffenen Heimbewohner finden. Im Raum stand auch ein Mordverdacht. Doch es konnten keine Hinweise gefunden werden, dass mit Medikamenten das Sterben der Patienten beschleunigt wurde. 11 Leichen wurden exhumiert.