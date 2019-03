Verdächtigte im Pflegeskandal: „Unser Leben wurde zerstört“

Die Niederösterreicher werden von Ex-Mitarbeitern schwer belastet. Unter anderem sollen sie Patienten und Kollegen Abführmittel ins Essen und in Sonden getropft haben, um sie so zu quälen. Eine Zeugin sah laut eigenen Angaben, „wie die Trinkflasche der Putzfrau Stefanie K. (Name geändert, Anm.) mit einer größeren Menge eines Abführmittels versetzt wurde“. Sie habe gesehen, „dass K. aus der Flasche trank“. Als die Putzfrau einvernommen wurde, gab sie allerdings zu Protokoll, dass sie während ihrer Tätigkeit im Pflegeheim niemals an Durchfall litt.

Auch Gerichtsmediziner Wolfgang Denk beschäftigte sich mit den Vorwürfen. In seinem Gutachten stellte er keinerlei Auffälligkeiten bei den Patienten fest. In dem Bericht finden sich auch keine Beweise dafür, dass Heimbewohner geschlagen wurden. „Einmal pro Woche wurde zudem der Hautzustand der Heimbewohner dokumentiert. Nie gab es auch nur den geringsten Hinweis auf Misshandlungen“, sagt Dominik G., der Hauptverdächtige.

Er soll es auch gewesen sein, der Patienten mittels „Aromatherapie“ gequält haben soll, dabei ihre Genitalien mit Franzbranntwein einschmierte. „Aufgrund der Feuergefahr gab es den auf der Station gar nicht. Eine glatte Lüge“, betont der 29-Jährige.

Den Fall der fiebernden Seniorin, die er an einem Frühlingstag zu einem offenen Fenster gelegt haben soll, will der Ex-Pfleger ebenfalls zurechtrücken. „Als ich ins Zimmer kam, war die Dame mit zwei Decken zugedeckt, der Heizkörper voll aufgedreht. Die Frau hatte 38,1 Grad Fieber. Jeder würde da zuerst für Frischluft sorgen.“ Und: Die Zeugin, die diesen Vorfall zu Protokoll gab, soll laut G. zu dem besagten Zeitpunkt gar nicht im Haus gewesen sein, wie er mit einem Hinweis auf die Dienstpläne versichert.

Die Kripo fand bei der Untersuchung der Handys und Computer der Beschuldigten zudem kein belastendes Fotomaterial, das laut Augenzeugen aber zeigen soll, wie Patienten gequält und bloßgestellt wurden. „Gäbe es Fotos, würden wir ja längst in Haft sitzen“, sagt G.

„Wenn alles vorbei ist“, fügt Anneliese Sch. hinzu, „dann will ich wieder als Pflegerin arbeiten. Ich habe ja nichts anderes gelernt.“