Sicherheitsverdienstpreis in NÖ: Helden vor den Vorhang geholt

Es war am 5. März 2020, als Dietmar Greul und Wolfgang Pointner zu Lebensrettern wurden. Die beiden, die an diesem Tag durch Bad Großpertholz im Waldviertel wanderten, hörten plötzlich Hilferufe aus einem Waldgebiet. Rund 300 Meter entfernt sahen sie eine ältere Frau, die bis zu den Knien tief im Moor feststeckte und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Greul und Pointner zögerten keine Sekunde und befreiten die 72-Jährige aus ihrer misslichen Lage. Die Pensionistin war bereits sichtlich geschwächt und unterkühlt, nach der Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Für ihren Einsatz wurden sie nun mit dem Sicherheitsverdienstpreis ausgezeichnet, die Ehrung erfolgte im Raiffeisenhaus in Wien.