Mutter überfahren: Fischotter-Baby "Poldi" bekommt neues Zuhause

Einen neuen Bewohner gibt es für die von "Vier Pfoten" geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Wenige Tage zuvor wurde der verwaiste Babyotter in St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld gefunden und daraufhin in Haringsee aufgenommen.

Der Grund ist leider ein Trauriger: "Poldis" Mutter wurde leider von einem Auto überfahren. Ohne sie hätte der Babyotter nicht überlebt.

"Putzmunter und gesund"

„Poldi wiegt erst 750 Gramm, aber er hält uns schon ordentlich auf Trab. Erfreulicherweise hat er von Anfang an brav aus seinem Fläschchen getrunken und ist daher putzmunter und gesund", erzählt Vier Pfoten-Tierarzt Hans Frey. Frey ist Leiter der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee und betreut "Poldi" zur Zeit noch bei ihm zu Hause, da der Otter auf ständige Pflege angewiesen ist.