Windpark-Erweiterung in Seibersdorf stößt auf Gegenwind

Während in Glasgow derzeit der Kampf um den Klimawandel diskutiert wird, drehen sich auch in Niederösterreich die Räder weiter. In Seibersdorf (Bezirk Baden) steht nämlich die Entscheidung über die Erweiterung des Windparks ins Haus.

Sieben Windräder umfasst der Park bereits seit 2017. Nun sollen zwei weitere, modernere Anlagen dazukommen. Bereits im Juni 2019 hat der Entschluss die Gemeinderatssitzung passiert. „Mit nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung war die große Mehrheit dafür. Nicht nur innerhalb unserer Partei“, sagt Bürgermeisterin Christine Sollinger (ÖVP).