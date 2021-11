Thommy Ten und Amélie van Tass: Jetzt beginnt ihr größtes Abenteuer

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Angenehme 27 Grad hat es dieser Tage in der Glücksspielmetropole Las Vegas in den USA. Nach der coronabedingten Pause sind die Casinos wieder voll, selbst die Poker-Weltmeisterschaften werden derzeit durchgeführt.

Mittendrin in dem ganzen Trubel sind Thommy Ten und Amélie van Tass aus Niederösterreich. Für die Weltmeister der Magie startet am Donnerstag das größte Abenteuer ihrer Karriere. 500 Auftritte wird das Paar in Las Vegas absolvieren, sie sind damit entgültig am Olymp der Zauberei angekommen. "Die Vorbereitungen laufen schon seit geraumer Zeit, alleine die Verhandlungen dauerten rund ein Jahr. Jetzt geht es endlich los", freut sich auch ihr Manager Rene´ Voak.

Pyrotechnik

Gespielt wird im Luxor Hotel, wo auch Stars wie David Copperfield, Lady Gaga und der Cirque du Soleil auftreten. „Es gibt ein grandios-opulentes Bühnenbild mit Kronleuchtern, Vorhängen, drehbaren Bühnenelementen, Livemusik und Pyrotechnik“, berichtet Amélie van Tass. Rund 2.500 Besucher werden pro Show erwartet, das Nervenflattern würde sich aber dennoch in Grenzen halten, weiß Voak. "Es gab ja schon einige Pre-Shows, bei denen auch Publikum anwesend war. Wir haben gesehen, dass zum Glück alles bestens funktioniert."