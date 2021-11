98,5 Prozent der Studierenden an Kremser Privatuni geimpft

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

939 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Studierende der Danube Private University (DPU) in Krems sind geimpft, wie die Privatuniversität in einer Aussendung mitteilte. Damit liegt die interene Impfrate bei 97,4 Prozent.

"Es sind nur noch 25 Personen an der DPU, die weiterhin nicht geimpft sind", zieht Direktor Robert Wagner Bilanz. "Davon werden einige sicher gute (gesundheitliche) Gründe haben. Diese werden sich weiterhin regelmäßig testen müssen und dies wird auch kontrolliert werden", so der Direktor weiter.

Studierenden-Impfung

