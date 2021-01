Impfung für Studierende der Privatuni Krems ärgert Zahnärzte

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Ärger unter den Zahnärzten in NÖ ist groß: Während sie noch auf ihre Corona-Impfung warten müssen (voraussichtlich wird in der zweiten Februar-Woche geimpft), kamen einige Studierende der Privatuni DPU (Danube Private University) in Krems bereits in diesen Genuss.

Auf dem Papier ist die Reihung zwar korrekt – die Außenwirkung ist allerdings fatal. Grund für die frühe Impfung auf der Privatuni: Sie betreibt auch ein Zahnambulatorium. Und Krankenhäuser standen auf der Prioritätenliste bei der Impfung vor den niedergelassenen Zahnärzten. Wenig Freude hat auch Hannes Gruber, Präsident der nö. Zahnärztekammer: „Grundsätzlich ist das Vorgehen in Ordnung. Moralisch ist es aber nicht einzusehen, dass Studierende vor den zugelassenen Zahnärzten geimpft werden.“ Zumal auch Studierende geimpft worden sein sollen, die (noch) nicht am Zahnambulatorium arbeiten.