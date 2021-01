SeneCura Krems: 445 Bewohner und Mitarbeiter geimpft

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Sowohl im Haus Dr. Thorwesten als auch im Generationenhaus Ringstraße des SeneCura Sozialzentrums in Krems begann vor Kurzem der hoffentlich finale Schlag gegen das Coronavirus, als Dosen der ersten Teilimpfung eintrafen.

Für Bewohner und Mitarbeiter

Als erste Bewohnerin wurde Maria Zigler im SeneCura Sozialzentrum Krems Haus Dr. Thorwesten immunisiert. „Ich bin sehr dankbar, dass ich bisher einer Ansteckung mit Covid-19 entkommen bin. Als ich gehört habe, dass es den Impfstoff in unserem Haus geben wird, wollte ich unter den ersten sein, die sich impfen lassen", meinte die 85-Jährige.

Auch Mitarbeiterin Petra Lackner nutzte die Gelegenheit zur Impfung: „Mir war sofort klar, dass ich mich so schnell wie möglich impfen lasse." Als Pflegepersonal solle man mit gutem Beispiel vorangehen und an die Sinnhaftigkeit der Impfung glauben, so Lackner.

445 Impfungen

Im Haus Thorwesten nutzten 171 Bewohnerinnen und Bewohner und 151 Mitarbeitende die Impfmöglichkeit. 72 Seniorinnen und Senioren, wie auch 51 Teammitglieder nahmen das Angebot im Haus Ringstraße an.