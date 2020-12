Essen auf Rädern: "Wir sind der tägliche Fixpunkt im Leben der Älteren"

Personalnot

Eine der Ehrenamtlichen ist Britta Strutzmann. Eigentlich arbeitet sie an zwei Vormittagen pro Woche in der Kanzlei der Evangelischen Pfarrgemeinde Krems, wo sie den Parteienverkehr betreut. "Im Frühjahr machte mich unsere Pfarrerin darauf aufmerksam, dass das SeneCura Sozialzentrum auf der Suche nach ehrenamtlichen Fahrern sei", erzählt sie. Durch den Ausbruch des Coronavirus sei man laut der Hausleitung in Personalnot geraten. "Da aufgrund der Kontaktbeschränkungen der Parteienverkehr nicht stattfinden konnte, ging ich ab April nachmittags ins Büro und lieferte am Vormittag täglich Essen aus." Für sie sei die körperliche Betätigung beim Ausliefern des Essens auch ein perfekter Ausgleich zur Büroarbeit.